英國衛報報導，中國駐英大使劉曉明將會離任，現任外交部副部長鄭澤光將接任駐英大使一職。

64歲的劉曉明自2010年上任至今，較一般大使的4年任期長。

劉曉明經歷中英關係最好的時期之一，但近年英國禁止當地網路使用中國電訊設備商華為的設備，以及英國批評港版國安法違反中英聯合聲明，並修改英國國民海外護照，中英關係急轉直下，劉曉明多次以嚴厲措詞，反擊英方對華批評。

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