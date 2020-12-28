中國駐英大使劉曉明將離任 15:192020/12/28 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國衛報報導，中國駐英大使劉曉明將會離任，現任外交部副部長鄭澤光將接任駐英大使一職。 64歲的劉曉明自2010年上任至今，較一般大使的4年任期長。 劉曉明經歷中英關係最好的時期之一，但近年英國禁止當地網路使用中國電訊設備商華為的設備，以及英國批評港版國安法違反中英聯合聲明，並修改英國國民海外護照，中英關係急轉直下，劉曉明多次以嚴厲措詞，反擊英方對華批評。 永英 引進國外先進醫療儀器 川普簽署台灣保證法 促對台軍售常態化 (工商 ) #劉曉明 #中國駐 #英大使 #離任 #中英關係 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市議會藍黨團強烈要求反萊豬 呼籲全民一起來公投 11:072020/12/28 政治 4050留學生 須經駐英代表處安排 04:102020/12/28 焦點要聞 漁權讓步太多 英漁民轟背叛 04:102020/12/28 兩岸要聞 偷渡10港人今在陸受審 聲援者發公開信向各國求援 10:052020/12/28 兩岸 黎智英保釋後「大擺筵席」與港民主黨等多人會面 16:312020/12/28 兩岸 社評／搶救兩岸關係最後生機 04:102020/12/28 論壇廣場 中歐投資協定的博奕 04:102020/12/28 時論廣場 英變種病毒株蔓延各地 挪威發現2病例 07:312020/12/28 國際 《國際經濟》英國、土耳其周二簽貿易協定 下一步印太國家 09:252020/12/28 財經 伊朗加強核設施防空 英媒：美空襲恐造成第三次波灣戰爭 01:452020/12/28 國際 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 11:452020/12/28 財經 財經熱門新聞 驚！阿原肥皂西門店明收攤 房東後悔來不及了 - 財經 棒打出頭鳥 大陸雙「馬」慘？ 謝金河：他卻悶聲發大財 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 美媒掛保證！ 今年必買3大科技股 台灣1王牌也上榜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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