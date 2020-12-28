英歐達成脫歐貿易協議仍在發酵，歐元英鎊走強，加上美國總統川普簽署疫情紓困法案，避免政府停擺，美元避險魅力減弱，同為熱門避險貨幣的瑞士法郎28日走跌，兌歐元貶至近7個月最低點。周一瑞郎跌0.3％，來到1.0886瑞郎兌1歐元，為6月8日以來新低。歐元漲0.1％，來到兌1.2237美元，仍在本月觸抵的2年半高點兌1.2273美元附近。

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