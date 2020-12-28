瑞郎兌歐元 貶至近7個月最低點 20:532020/12/28 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英歐達成脫歐貿易協議仍在發酵，歐元英鎊走強，加上美國總統川普簽署疫情紓困法案，避免政府停擺，美元避險魅力減弱，同為熱門避險貨幣的瑞士法郎28日走跌，兌歐元貶至近7個月最低點。周一瑞郎跌0.3％，來到1.0886瑞郎兌1歐元，為6月8日以來新低。歐元漲0.1％，來到兌1.2237美元，仍在本月觸抵的2年半高點兌1.2273美元附近。 亞洲經濟跌少彈多 亞高收鎖定BB～B級信評 2020年十大證券新聞 台積電護國神山 帶頭衝 (工商 ) #歐元 #瑞郎兌 #最低點 #貶至 #英歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶嗑400億火鍋商機 王品「聚 北海道鍋物」轉型升級拚展店 13:592020/12/28 生活 《金融》瑞銀：四逆風干擾 基本金屬下季回檔 11:082020/12/28 財經 再創地方亮點 瑞工加速器計畫成果豐碩 16:132020/12/27 寶島 《國際社會》北京疫情糟 土耳其延後接收中國疫苗 16:312020/12/28 財經 OECD最低稅負藍圖 台商提前備戰 04:102020/12/28 產業財經 人民幣中間價升97點 在岸價開盤漲逾百點 10:192020/12/28 財經 長頸鹿「小麥」產仔影片曝光 用身體護著寶寶不讓人靠近 17:512020/12/28 萌寵 《匯市》股匯齊揚雙登峰 台央行不以QE促貶台幣 12:042020/12/28 財經 主題火鍋新登場 快來「聚」搶救牛奶熊 14:422020/12/28 生活 中歐投資協定的博奕 04:102020/12/28 時論廣場 疫情嚴峻 迎新年黯然失色！頭一回 雪梨跨年煙火表演大縮減 04:102020/12/28 焦點要聞 財經熱門新聞 驚！阿原肥皂西門店明收攤 房東後悔來不及了 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 買特斯拉股票恐不妙？ 美大咖警告：不如直接去這裡 - 要聞 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 美媒掛保證！ 今年必買3大科技股 台灣1王牌也上榜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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