印度運輸部長加德卡里（Nitin Gadkari）證實媒體報導，美國電動車製造商特斯拉明年將進入印度市場，首先將於當地銷售電動車，並視其電動車的市場反應而定，未來也可能計畫在當地設廠製造與組裝。

特斯拉尚未回應媒體置評請求。

周一特斯拉股價收漲0.29%，為663.69美元。

加德卡里在記者會上表示，印度將在五年內成為第一大汽車製造中心。他表示，印度正大力推動電動車發展，目前有許多公司已經開始研發對大眾而言價格更平易近人的電動車，而這些車輛將與美國電動車巨頭特斯拉的產品一樣先進。

印度《Economic Times〉上周六報導，特斯拉首先將在印度推出Model 3電動車，這是特斯拉旗下最便宜的車型。

特斯拉執行長馬斯克10月初曾在推特上暗示，該公司明年將進軍印度市場。當一個名為Tesla Club India的用戶詢問特斯拉將進入印度嗎，馬斯克回覆：「明年，一定」。

(時報資訊)