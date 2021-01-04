2021全球經濟緩步復甦、貨幣寬鬆與弱勢美元，有助進一步推升股市，統一投信認為，各區域以亞洲最為看好，投資重點可分兩大區塊，中、日、韓、台以科技類股為主，將持續受惠於數位轉型大趨勢，印度及東協則是基建與內需為主，跟隨疫苗施打進度與經濟活動開放程度而定。

北亞方面，近一個月來，南韓股市創歷史新高，日本股市創30年新高，令人驚豔。統一亞太基金經理人黃柏章表示，由於低基期、企業獲利大幅提升、低利率推升本益比等三大總體有利因素，多家外資券商與彭博綜合預估顯示，日、韓企業2021年獲利成長可望達40%～50%，是推動股市繼續上行的主要動能。

黃柏章指出，南韓以科技產業為重，2020年第三季GDP已恢復到疫情前97%，第四季續恢復元氣，2021年第一季可望加速，後續股市仍重點聚焦科技股，高成長的半導體可望繼續領頭，記憶體及面板受惠報價上揚。此外，全球電動車掀起狂潮，歐洲各大品牌傳統車廠因應禁售燃油車規定也加速發展電動車，普遍與韓企合作，南韓供應鏈已是全球市占前三大，版圖持續擴張，雖然目前歐系電動車產值尚不高，但未來成長潛力大。

日本方面，黃柏章表示，日本受益於疫情推動的數位轉型，新創中小企業蓬勃發展，股市進入轉骨階段，關注新首相的數位革新、企業稅改政策，帶動科技新商機。而東京奧運延至2021年7月，如能順利舉辦，預期將刺激觀光旅遊、交通運輸與內需消費等商機。

南亞方面，印度、新加坡、馬來西亞可望優先走出疫情衝擊。印度疫情趨緩，印度政府緊急批准疫苗上市，加上一連串財政刺激與吸引外資製造、投資新政，預期出口及內需消費將進一步轉強，有利2021年經濟強勁反彈，是南亞投資重點。看好基建、科技、金融、內需消費等。

新加坡疫情獲得控制，經濟改善幅度好於預期，第三季失業率3.6%觸頂，未來隨著Google、Zoom、騰訊以及TikTok進入新加坡開展業務，以及政府刺激措施，2021年經濟可望進一步復甦。馬來西亞疫情雖然尚未放緩，但可望成為東協領先施打疫苗的國家，加上政府通過創新高規模的2021年財政預算，用於支持民間消費，預期馬來西亞2021年經濟成長率將落在6.5~7.5%區間，創10年新高。

(時報資訊)