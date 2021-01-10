嘉義縣長翁章梁到捐血活動現場關心捐血情形。（嘉義縣政府提供）

疫情加上寒冬，捐血人減少，各地的血庫拉警報，嘉義東南扶輪社及嘉義縣糕餅公會10日在嘉義市舉辦捐血活動，市長黃敏惠、縣長翁章梁都出席，呼籲民眾挽袖捐血。嘉義捐血站全年無休，每天上午8時至下午5時採血。

台南捐血中心嘉義站指出，每逢年節前後，常有血源短缺的情形，去年受新冠肺炎疫情影響，血源勸募不如預期，其實，捐血中心採取嚴實防疫措施，民眾可以放心捐血。

該站全年無休，每天上午8時至下午5時採血，周四至周日上午9時至下午5時，在嘉義市立棒球場停車場有捐血車服務。

嘉義站表示，全台血庫拉警報，安全庫存量是7天，但台南、嘉義無論是A、B、O、AB型的庫存量都僅剩4.6天，瀕臨紅色警戒，快要農曆春節了，希望血庫安全存量能有10天，以利年節期間緊急用血無虞。

嘉義東南扶輪社、嘉義縣糕餅公會10日在嘉義市立棒球場舉辦捐血，共有2台捐血車服務，民眾捐血就送愛心米、精緻糕餅禮盒、精美小禮物，目標是500人捐12萬5000CC血液。

市長黃敏惠表示，寒冬易缺血，又碰上霸王級寒流來，民眾出門意願變低，感謝嘉義東南扶輪社、嘉義縣糕餅公會舉辦有意義的捐血活動，社友及會員都揪親朋好友來捐血，希望有更多人來共襄盛舉。

翁章梁說，受新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出，捐血人數驟減，全台血庫缺血嚴重，捐血一袋救人一命，盼民眾熱情捐血，幫助有需要的人。

(中時 )