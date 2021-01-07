農曆年將至，各政黨年終獎金出爐，民進黨身為執政黨，今年年終比照去年，將發給黨工1.5個月。

至於往年的尾牙，民進黨發言人顏若芳表示，基於配合防疫的考量，並顧及對國內餐飲業的支持，中央黨部將今年的年終餐敘，改由各部門分別自行辦理，並做好相關防疫措施。

至於黨工同仁的年終，她說，則與去年相同，發1.5個月，以慰勞同仁全年辛勞。

國民黨因這幾年財務拉警報，元月薪水尚無著落，因此黨中央決定今年不發年終獎金、不辦尾牙，黨工自嘲「勒緊褲帶過年」。

雖然國民黨與內政部一再溝通，盼速撥今年的政黨補助金2.3億餘元，但即使2.3億元本月入帳，仍得先償還去年借款的8000萬元，加上搬家修繕、每月支出，國民黨今年還是得舉債度日。

至於民眾黨，確定會發年終獎金，但金額未定；為避免群聚，民眾黨目前沒有舉辦尾牙規畫。時代力量則比照公務員，發1.5個月年終獎金；至於尾牙，時力去年因為疫情關係而取消，今年疫情警報未除，可能傾向不辦。

(中時 )