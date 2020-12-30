脫歐貿易協定的完成、美國新的刺激方案，以及歐盟在周日啟動疫苗接種，讓歐股再次刷新近10個月高點。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.03點或+0.76%，為401.61點，延續脫歐前夕的漲勢，為連續第五個交易日的上漲。英國股市在脫歐貿易新協定後的首個交易日，周二表現優於其他歐洲夥伴，抽高1.7%。愛爾蘭股市一直被視為脫歐成績表現的溫度計，周二收漲1.3%。

受到歐盟啟動疫苗的影響，旅遊和休閒股大漲1.5%；醫護人員和居家照護人士將為首波接種對象。旅遊休閒股一直為疫情敏感的部門。

上周四的脫歐協議結果，釐清了歐盟與英國在近期的貿易和政經關係，但是仍有許脫細節規定必須在未來時間，甚至數年內繼續談判。

目前新冠疫情仍是市場最大不確定性，疫苗接種短期內難以擴大，預計疫情肆虐仍將持續一段時間。

歐股即將走入年末，儘管數波從低點的反彈，歐股預計在今年收低。

阿利斯康(AstraZeneca)上漲3.3%。與牛津大學合作，俗稱的牛津疫苗，媒體報導英國將在數天內批准。

德國DAX指數從高點修正，收跌0.2%；法國CAC 40指數漲0.4%。

歐洲投資人亦在收盤前觀察，美國總統川普將每人援助600美元提高到2000美元的提案，在共和黨人控制的參議院討論情形。

思愛普上漲1.5%。思愛普將旗下Qualtrics公司在美股提出上市申請。

(時報資訊)