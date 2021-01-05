龍華科大長期深耕產學合作，成立2座教育部產業菁英訓練示範基地，培養跨領域技職人才。(龍華科大提供／楊宗灝桃園傳真)

龍華科大致力打造學子職場黃金競爭力，學生畢業後廣受企業歡迎。(龍華科大提供／楊宗灝桃園傳真)

教育部上周公布109學年度大專校院新生註冊率，龍華科技大學新生註冊率達93.09％，在學生人數規模5千人以上私立綜合型科技大學，排名全國第一，近3年平均註冊率為93.98％，也創全國綜合型私立科大第一名。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。連續3年獲教育部高教深耕計畫補助超過1億元，多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢。

葛自祥指出，產業變化迅速得跟得上，才能培養學生未來就業競爭力。龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「5G行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，期盼透過類產業環境工廠與業界同步的產線實作場域，讓學子對焦5G產業需求，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，有效達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。

葛自祥強調，因應AI及物聯網快速發展，為銜接產業與社會趨勢，學校特別效法美國歐林學院從做中學模式，陸續成立「物聯網」、「智慧機器人」、「互動科技與多媒體 (原影視製作與行銷)」、「智慧商務」等4個PBL跨領域專題導向學程專班，培養學生跨域學習及創新能力。

(中時 )