素人髮型師蕭清元長居高雄市鹽埕區，有感於當地豐富人文歷史文化沒落，靠著成立臉書社團串連當地商家，今年10月在沒有半分資源的情況下推出「奶茶一條街」活動，替當地商家帶來報復性消費人潮，做到在地里長、議員都做不到的事。

近年來地區性臉書社團如雨後春筍，熱門社團人數至少都數萬人起跳。蕭清元去年10月創立「鹽埕研究社」迄今尚未破萬人，但每篇發文的熱門討度高達160％，連網路行銷專家都直呼「這不正常！」。

「越在地、越國際」是蕭清元臉書發文自創的招牌結語，意即越彰顯在地特色，才有機會殺出紅海、創造真正的國際知名度。蕭清元笑說自己的發文、拍照很隨便，多半是美食、在地歷史、觀光景點分享，卻不時穿插許多社區營造、創意發展構想，反倒掀起反思浪潮，想法也讓老鹽埕人目光為之一亮。

蕭清元認為，公部門慣性推動的餐車、觀光節等活動多半只是假日的曇花一現，無法替鹽埕小鎮帶來翻轉和永續經營的可能。今年7月他號招當地熱心居民，成立「高雄市鹽埕研究社」，首發推出兒童夏令營，沒想到受到當地歡迎，一開辦就「秒殺」。

今年10月，蕭清元串連鹽埕在地24家特色飲料店，以電子支付、五折的優惠價推出「奶茶一條街」活動，替鹽埕區帶來「報復性」觀光人潮，也打破鹽埕區長年來沒有連鎖飲料品牌的生態，有連鎖飲料店表態想在鹽埕展店。

為了協助當地商家轉型壯大，協會12月辦了2場影片剪接、2場拍照、1場行銷講座，線上報名不到一小時又秒殺，單場最多70人上課，商家可以藉此練功、壯大網路品牌聲量。

一年前曾有中山大學行銷學者研究「鹽埕研究社」後台的大數據，發現驚人的事實。當時社團人數僅約2千人，但黏著度便高達90多％。意即社團的向心、宣傳力、討論度均高，學者認為，這樣的效果是砸大錢買網路廣告、行銷也望塵莫及的。

蕭清元靠著單打獨鬥到創立協會，目前組織內部已有4名素人夥伴，都是在地居民，也都是導覽好手，還有更多「社員」敲碗等著當義工。蕭清元笑說，他腦子裡還有很多有趣的點子，2021年還會有更多好玩的事情在鹽埕區發生。

(中時 )