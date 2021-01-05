台師大研發團隊示範「糖尿病患者吹氣即可能評估血糖高低的居家型儀器」(台師大提供)

有沒有糖尿病，吹口氣就知道！國立台灣師範大學化學系教授林震煌率團隊開發「即時呼吸商感測泛用型技術」居家型儀器，糖尿病患者吹氣就可評估血糖高低，取代傳統的扎針滴血侵入式檢測，提早發現前期患者。目前正與美商國家儀器公司下游廠商產學合作。

近年來大眾飲食習慣改變，全球糖尿病患者逐年攀升並有年輕化趨勢。林震煌團隊開發「即時呼吸商感測泛用型技術」，分析患者吹氣中的二氧化碳及殘氧含量相對濃度，盼取代傳統侵入式檢測並發現前期患者。

研究團隊指出，一般醫學數據顯示，糖尿病患者吐氣中的丙酮濃度會高於1ppm，當血液葡萄糖濃度偏高時，呼氣中丙酮濃度也會跟著上升，尤其是重症患者的呼氣中會含有明顯高濃度的丙酮。一般常使用的氣相層析質譜儀來偵測氣體種類與含量，這是使用氣密注射針將氣體樣品注入分離管柱之後，由氣體鋼瓶中的氣體載送的同時，經過氣體分離管柱吹往質譜偵測端。不過此類儀器體積龐大，分析程序細緻且繁複，不利於普及患者自我檢測。

林震煌集結各域專家逾十年跨國、跨域合作，包括前期與微機電晶片氣體檢驗專家、台師大教授呂家榮及無機觸媒領域李位仁教授、高分子吸附材料專長的台北醫學大學陳建中教授等，共同研究各項儀器中的精密感測器。

2014年發表研究論文（Talanta, 2014, 120, 386–390），以阿達瑪轉換／氣相層析質譜法，檢測多名糖尿病患呼氣，最近又開發「氣哨音波感測泛用型技術」（Analytical Sciences, 2020, 36, 1-5 ）。

林震煌更與台大化學系客座笠井俊夫教授、菲律賓德拉薩大學物理系等共同研製攜帶型呼吸測量器，以及各項監測機制。現階段測試，則多借重台北醫學大學有多年臨床經驗的施崇鴻教授，致力研發成快速簡單的居家醫護檢查用具。

林震煌日前指導研究生劉書豪和王昱翔，共同成功開發「即時呼吸商感測泛用型技術」。隨著「呼氣偵測器」開發成果愈趨精良，林震煌帶領台師大學生與美商國家儀器公司下游廠商產學合作，由學界開發最佳化模組，再由業界小型化量產。希望將來測試完成後，能讓這項全球獨創技術所開發的「呼氣偵測器」，將像耳溫槍或血壓計一樣，成為適合居家使用的簡易型裝置。

(旺報 )