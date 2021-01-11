離岸風電第三階段區塊開發討論許久，經濟部長王美花11日表示，相關作業正在進行當中，預計第一季會再召開產業說明會，後續就會公開選商規則，確保後續再生能源推動腳步能延續。

能源局指出，過去已經召開兩次說明會，開發商意見相當分歧，國內廠商則是擔憂未來市場不足以支撐產業發展。能源局強調，新規則會兼顧國內風電供應鏈未來持續有訂單持續生產，同時也會兼顧國外開發商能如期完工而訂出彈性，確保雙方都能持續深耕台灣。

(工商 )