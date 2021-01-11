離岸風電第三階段區塊開發 規則有望Q1出爐 15:222021/01/11 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 離岸風電第三階段區塊開發討論許久，經濟部長王美花11日表示，相關作業正在進行當中，預計第一季會再召開產業說明會，後續就會公開選商規則，確保後續再生能源推動腳步能延續。 能源局指出，過去已經召開兩次說明會，開發商意見相當分歧，國內廠商則是擔憂未來市場不足以支撐產業發展。能源局強調，新規則會兼顧國內風電供應鏈未來持續有訂單持續生產，同時也會兼顧國外開發商能如期完工而訂出彈性，確保雙方都能持續深耕台灣。 瞄準五大產業 崇越電營運喊衝 捷運不通關我屁事 台中房市持續好風光 (工商 ) #離岸風電 #第三階段 #區塊開發 #規則 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 發展離岸風電 陳其邁盼培育人才 13:582021/01/11 生活 印尼疫苗接種動起來 04:102021/01/10 專題周報 《半導體》達能多角化經營 切入快篩檢測及電站領域 11:422021/01/11 財經 環保署環差審查 沃旭彰化東南風場補件再審 達德允能遭否決... 04:102021/01/09 財經要聞 青陽子靜濤君代言太極窗 04:102021/01/10 娛樂新聞 操盤心法－靜待權王台積電法說會內容 04:102021/01/11 證券．權證 新聞分析－零售業最後一哩路 短還要更短... 04:102021/01/11 產業．科技 《半導體》董座喊話「全年沒有悲觀理由」 群聯飆漲停 11:082021/01/11 財經 金研院看世界－三大國際準則 活絡綠色債券市場 04:102021/01/11 專題周報 海洋科技產業創新專區啟用 建立自主研發能量 14:422021/01/11 財經 傳蘋果4月發表新AirPods Pro以及第三代iPhone SE 11:522021/01/11 科技 財經熱門新聞 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 加密貨幣屠殺！投資人1顆比特幣狂虧24萬 老二也崩25％ - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 全球首富馬斯克稱陸對民眾比美還負責 欲打造在地專屬特斯拉 - 財經 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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