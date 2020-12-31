國際匯市周四封關，美元以破底揮別2020年。追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數盤中最低一度下探89.52，改寫32個月新低。美元指數今年全年總計重貶逾7％，若從3月中高點反轉下跌起算，更是大跌超過13％。

2020年最後一個交易日，美元不改頹勢，貶勢主要集中於對英鎊與澳元，對英鎊重貶0.3％，至1.3663美元，對澳元更大跌0.5％，來到0.7726美元。美元指數最低來到89.52，貶約0.2％。

美元對歐元報1.23美元，觸及2018年4月以來新低，全年總計大跌近10％。

美元2021年展望部份，匯市分析師普遍持續看空，美元指數接下來可能下探2018年初的88.25的重要支撐。

法國興業銀行貨幣分析師賈克斯（Kit Juckes）表示，「在疫苗上市後可望帶動全球經濟復甦，美元的避險需求將大幅減弱，我依然堅信疫苗將是主導2021年情勢的關鍵因素。」

德意志銀行10國集團（G10）全球外匯部門主管魯斯金（Alan Ruskin）發表研究報告指出，「美國依賴外國資金的情況不斷增加，以美國3.4％的經濟成長率推估，美元若不進一步下跌，或是升息，美國將難以吸引外資投資。」

美元空頭有一部份原因就是以雙赤字問題看衰美元後市，為了對抗疫情，川普政府已推出2套振興方案，導致預算赤字高速擴增，新政府將於1月上台，拜登已預告將擴大財政支出，所以2021年預算赤字料將持續上揚。

(工商 )