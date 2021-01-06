NBA開始考慮利用擴軍來收取加盟金，緩解新冠肺炎的財務打擊。美媒ESPN報導，NBA的加盟金是很高的，價碼大約25億美元(約台幣700億)，由於東西區需要對應的球隊，兩支新球隊合計就是50億美元加盟金！加盟金會平均分享給原有的30支球隊，每隊可領取1.67億美元。

長遠來看可能不划算，畢竟以後多了兩支球隊分食大餅，但可幫球團度過眼前這兩年的難關。目前考慮的地點是西岸華盛頓州的西雅圖，以及內華達州的拉斯維加斯。

西雅圖的新球隊是球迷期盼已久的，西雅圖超音速(1967-2008)在06年賣給奧克拉荷馬市的投資團隊，董事長班奈特(Clay Bennett)決定把球隊搬到自己家鄉。西雅圖十分抗拒，花了很多時間解決法律問題才成功，改名雷霆隊。超音速的隊徽與球衣配色將會保留至新球隊出現為止，同時允許雷霆承襲西雅圖時期的球隊紀錄。

當年超音速賣了3.5億美元(包含女籃的球隊一併轉手)，山貓隊(夏洛特黃蜂)的加盟金也只有3億美元。現在球隊價值暴漲，最近一次的布魯克林籃網以23.5億美元賣出，前一支快艇也賣了20億美元。

(中時新聞網)