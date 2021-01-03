根據Coindesk報價，虛擬通貨比特幣每單位價格上周末首次升破30,000美元大關後，周日盤中繼續飆漲逾一成突破34,000美元，報34,544.94美元創新高。因為愈來愈多交易商和投資人押注比特幣將成主流支付工具。

比特幣2020年累計飆漲逾300％，主要漲勢集中在10月之後。12月中升破20,000美元後，漲勢更停不下來，迄上周末止的兩周內累計大漲逾50％。

目前比特幣總市值逾6,350億美元，迫近特斯拉市值約6,690億美元。

踏入2021年後，迄台北時間周日傍晚止，比特幣不到三天內已累計上漲逾5,000美元。比特幣等虛擬通貨交易透過電子平台24小時全天候進行。

採用區塊鏈技術的比特幣面世僅約十年，其價格走勢向來波動劇烈，但2020年整體走勢往上，跟美國法人大戶不斷加碼有莫大關係。

各國央行採極寬鬆貨幣政策，抵抗新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，讓人擔心狂印鈔票最終令通膨壓力增加，大戶看好比特幣能對沖通膨風險、具避險功能和有迅速獲利的可能而買進，更重要是預期其將成為主流支付工具之一。

提供將區塊鏈上的智能合約連接至鏈下數據等服務的Chainlink共同創辦人納扎洛夫(Sergey Nazarov)看好比特幣最終極有可能升破10萬美元大關。

因為多年來大家已逐漸對各國發行的貨幣失去信任。疫情衝擊經濟讓各國央行擴大寬鬆政策，只會加速流失大家對各國貨幣的信任。

金融科技公司21Shares總經理克斯(Laurent Kssis)說，許多企業因為存在銀行裡的美元持續貶值而不斷把資金投入比特幣來保值。

(工商 )