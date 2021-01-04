日本景氣終於可以看到春燕的影子了！根據日本au Jibun銀行公佈最新的12月製造業採購經理人指數(PMI)，其終值顯示日本已經站在景氣榮枯點50的位置，這也是近20個月來，再次傳出景氣將復甦佳音。

日本12月製造業PMI，經季節調整後終值，比11月份的49與和初值的49.7，都要來得稍微進步。

指數是否達50這個重要關卡，攸關景氣是否有回春跡象。根據統計，從2019年4月以來，日本製造業PMI就一直委靡不振。再加上疫情衝擊下，日本製造業PMI於2020年5月份時，甚至一度出現不到39的弱勢格局。

非政府單位的經濟數據，與12月底日本政府出示的統計，兩造差距頗大。日本政府曾指出，由於受到美國和澳洲市場出貨量下降影響，汽車產出量下滑，工廠產出也在11月熄火。

不過，這次12月的數字能站上50，也讓製作此經濟指數的調研公司IHS Markit表示，日本製造商在歷經2020這麼動盪的一年後，表明跌跌撞撞的經營狀況，基本上已走穩。

這份日本12月製造業PMI還捎來另項好消息，總體新訂單下滑幅度已不再陡峭。這也是繼2018年12月後，降幅最低的一次。分析師指出，市場對2021年已有樂觀氛圍，受疫情衝擊的景氣也將逐漸復甦。在新產品陸續推出後，需求大門將被開啟。

這家英國調研公司IHS Markit也補充，從企業主了解到樂觀態度確實有在提升，約三分之一受訪者也預測，未來12個月產出將有所增加。

無奈，美中不足的是，日本出口訂單卻連續兩個月快速走跌，以更快的速度在下降，這要歸咎於全球主要出口市場，最近因新冠疫情加劇又再度祭出限制令，特別是指歐洲市場。

同時，與11月相比採購量也加速下滑，上游原物料在受到生產和訂單數量雙雙減少下，也導致採購量跟著減少。

(時報資訊)