華航747空中女王最後巡禮。（華航提供）

中華航空747-400客機「空中女王」於今年起陸續退役，為回饋廣大的747粉絲，華航將於2月6日特別推出「747空中女王 Farewell Party后翼起飛」一日微旅行活動，包含專屬地面參觀行程及搭機俯瞰日本富士山微旅行體驗，限量350個名額，1月6日上午10時於KKday旅遊平台開賣，經濟艙7470元，商務艙一樓 9747元、二樓10747元。

即將退役的華航747客機，編號B-18215，為波音於2005年4月最後生產交付華航的航機。此趟微旅行班號CI-2747，旅客可在機上品嘗鰻魚飯等美味的靜岡日式特色料理，還有專屬禮包及靜岡辦事處提供的日系伴手禮，其中747專屬禮包包含活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋、紀念飛行證書及華航海軍藍盥洗包等，也有機會獲得富士山玻璃杯及獨家747彩繪模型機。

華航「747空中女王 Farewell Party 后翼起飛」一日微旅行活動，安排在2月6日上午7時47分開放報到，先讓旅客體驗獨一無二的登機門驚喜活動，參觀747各艙等拍照紀念。隨後於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，預計下午17時10分抵達桃園機場。預購機上免稅品享有8折起優惠，滿美金250元再贈行李保護套。

中華航空自1975年引進首架747型客機，至今已達46年，橫跨近半世紀，為航機中最具指標性的機型，也帶給許多華航旅客美好的搭乘回憶，尤其當時獨有的2樓商務艙設計，廣受旅客喜愛。華航現有4架747-400型客機，已陸續安排整備準備退役，現階段未執飛一般航班，想搭乘747的粉絲，一定要把握最後陪伴空中女王飛行的機會。

(中時 )