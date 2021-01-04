美國喬治亞州兩席參議員決選於5日登場，目前已有逾300萬名選民提早投票，此選舉攸關參院控制權屬於共和或民主黨，牽動拜登上任後施政成敗而備受矚目。賭盤看好共和黨可望續掌參院，但民調顯示，民主黨候選人以些微差距領先。

博彩網站PredictIt預測，共和黨保有參院控制權的機率約65％。政治預測網站BetOnline亦看好共和黨可望維持參院多數。

但民調網站RealClear Politics數據顯示，民主黨兩名參議員候選人沃納克(Raphael Warnock)與歐斯夫(Jon Ossoff)分別以1.8與0.8個百分點差距領先共和黨勁敵羅夫勒(Kelly Loeffler)與帕度(David Perdue)。

參院共選100名議員，共和黨已掌握50席，僅需再拿一席便能保有參院多數。民主黨握有48席則須奪下兩席，加上副總統兼參院議長賀錦麗關鍵一席，才能全面掌控國會。

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