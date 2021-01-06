台中市里長聯合總會今（6）日舉辦「台中市各區里長交流餐會」。總會長陳建良指出，鑑於台北市長柯文哲和新北市長侯友宜，均已落實定期與各區里長正面交流而且效果顯著，建議台中市長盧秀燕也能比照辦理，聽取基層里長的心聲。

陳建良進一步表示，台中市各里長目前只能把問題上傳各區公所，不知所措的里長，面對一群天天要面對的里民，因此盼望台中市里長聯合總會，成為最大的交流平台，徹底解決民眾的各類問題。 陳建良強調，台中市里長聯合總會是由各區里長所組成，希望成為市民與市府間最重要的溝通橋樑，歷任的市府首長皆很重視里長的在地重要性，卻往往忽略了里長執行任務的困難性。例如訊息傳遞的速度與資援挹注的落實性，希望有一個更速捷的聯繫與問題解決之道。

台中市里長聯合總會主要目的正是為落實台中市各區里長服務，增進鄰里互動發展、縮小城鄉差距，讓里長服務里民跨區無障礙。

一直以來，知名藝人許效舜與全台村里長龍頭陳建良交情頗深，而許效舜是藝人呼聲最高的市長見習生，因此陳建良力邀許效舜參與今日的交流餐會，許效舜盼望藉此能夠對民眾的心聲有更進一步的認識。

由於陳建良與許效舜兩人因對政治的熱衷，預期在不久的未來，將開設「我是村里長」節目，藉此能夠貼近民意。

(工商 )