台股有多熱，今天數字會講話，大盤上沖下洗360點，僅僅一個多月時間，收盤成交金額突破去年11月30日的4096.86億元，來到4342.14億元，再創歷史新高，若加計下午公布的盤後交易資訊，成交金額數字還會再增加。

台股2020年一整年，指數上漲22.8％，日均成交值首度突破2000億元，而超過3000億元就有8個交易日，11月30日更首次突破4000億元，達到4096.86億元；去年12月就有4天超過3000億元，活絡的程度讓證交所不敢估計今年的大盤量能。

台股亮麗封關後，新的一年開盤第一天就以3500.89億元，站上史上第三高記錄，投資人前仆後繼進場，昨日仍高達3495.48億元的量能。今天加權股價指數創高後，獲利回吐賣壓出籠，但權值股台積電(2330)、鴻海(2317)及台達電(2308)等鎮守，逢五日線遇到支撐，指數上下激烈震盪，也震出史上第一大量，今年開盤三天日均量達到3779億元。

今天成交量第一的是長榮(2603)，業績公布後，成交量高達56.2萬張，面板股的群創(3481)及友達(2409)成交量分居第二及第四，為45.9萬張及27.2萬張，這三檔都以帶量下跌作收，顯示不少投資人獲利了結。但成交量居第三及第五的聯電(2303)、鴻海以上漲作收，成為支撐盤面的要角之一。

(時報資訊)