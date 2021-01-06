台南來往旗山的182線山區道路將「截彎取直」！政府拍板投入100億元，新闢銜接182線東西兩段道路共約10公里，確保道路直通好行，行政院已正式核定公路總局提報「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」案，預估約6年後完成，無疑是送給台南市的新春大禮。

台南市工務局指出，此案興建完成後，將健全台南鄰近地區公路系統，大大方便台南來往旗山地區之交通，進而縮短緊急醫療、國防、搶災救災之行車時間，並提高觀光遊憩的吸引力、對促進台南發展有莫大助益。

工務局表示，台86線向東延伸至台3線兩段道路工程總經費約100億元，行政院核定後，後續工作推動包括綜合規畫、環境影響評估等，約6年完成建設；計畫新闢銜接182線東西兩段道路共約10公里，並提升改善182線道路品質。

台86線向東延伸至台3線道路新闢案，將可提升觀光效益促進地方經濟發展外，關廟國防部湯山砲校營區新建完成後，也具備國防輸送重要性。

(中時 )