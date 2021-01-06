台股今天大洗三溫暖，加權指數今(6)日開盤一度上衝至新天價15197點，不過隨之賣壓出籠，指數最低回落360點，最終收盤價跌破萬五大關，收在14983點，小跌16點，跌幅0.11%，成交量則放量至新天量4342億元。今日外資(不含外資自營商)轉買為賣，賣超台股1.4811億元新台幣。而台北外匯經紀公司新台幣匯價今收盤為28.407，小貶0.5分，成交量17.99億美元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股連日多漲且頻創新天價，讓投資人既期待又怕受傷害，且近兩日台股量能跟著改寫歷史新高，因此在今日指數創高後引發獲利了結賣壓出籠，不過，從之前成交量能來到3000億元以上水位時的經驗來看，也曾一度引發市場賣壓，但當這樣的成交量能成為新常態時，指數旋即一甩不安情緒，持續揚升。

葉獻文分析，根據2006年以來的紀錄，外資從未連續兩年賣超台股，而去年外資從台股撤出5395億元，金額為台股史上之最，預期進入2021年，在台股企業獲利看升以及國際資金寬鬆環境之下，有望見到明顯的外資回補買盤，進而成為推升台股指數的主要動能。

(時報資訊)