第二個新冠疫苗獲得批准，以及投資人下注美國民主黨人獲得喬州和參院的多數，推動更多財政刺激，歐股周三奮起大躍進。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲5.47點或+1.36%，為406.41點，為去年二月下旬以來的最高點。英國FTSE指數漲3.5%，德國DAX指數漲1.8%，領漲歐股。

莫德納(Moderna)疫苗獲得歐洲醫藥管理局和執委會的批准，為歐洲壓制疫情帶來新希望，增添市場樂觀信心。

疫情樂觀下，銀行股再次表現彈升，上漲5.5%，為表現最好的部門。匯豐銀行在倫敦上漲9.92%，西班牙Santander銀行上漲6.87%，法國巴黎銀行上漲5.52%，為銀行部門提供最大提振。

主要石油股英國BP、皇家殼牌(Shell)、道達爾(Total)皆上漲接近6.5%。沙烏地阿拉伯在與聯盟的會議中承諾減產，原油價格衝上去年二月以來的高價，帶動石油股。

歐股收盤前，美民主黨已獲喬州兩席參議員中的一席，另一席民主黨也處於微幅領先。市場預期局勢已為總統當選人拜登(Biden)鋪平財政刺激道路，拜登並可能拉高企業監管和增加企業稅。

在拜登微幅領先控制參院以及更多基礎建設支出的預期下，營建材料股例如愛爾蘭建材商CRH和德國的海德堡水泥(HeidelbergCemen)股價表現出色。

英國和德國在本周皆已宣布擴大和延長新冠的封鎖措施，一醫療專家表示，法國不應該排除推出第三次封鎖。

法國人工心臟製造商Carmat上漲9.5%。Carmat預計今年第一季開始銷售公司產品。

英國麵包和快餐零售商Greggs上漲7.9%。該公司第四季銷售下跌情勢放緩。

(時報資訊)