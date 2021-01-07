富邦悍將今天在嘉義市立棒球場舉行春訓開訓典禮，執教第二年的總教練洪一中除了持續以總冠軍為目標外，特別提到春訓會強調心理層面，特別提到「勇氣」跟「心態」2個重點。

去年富邦下半季只差一步就能奪下季後賽門票，今年他們捲土重來，目標繼續鎖定總冠軍，球隊也積極補強，找來6名洋將，因應疫情超前部署，洪一中說：「很感謝球團，在洋投這部分一下子就到位，真的很少見到一隊有5、6名洋投。」

要奪下接掌球隊兵符的首座總冠軍，洪總經過去年一整年的觀察後，點出主要原因可能還是在心理層面，「球員們一直都很努力練習，但為何沒有好的效果？因此今年春訓會想特別跟選手談一些心理層面的事，每一年都是新的一年充滿希望，但是每一年結束也又再失望一次，所以球員有兩個東西必須去看有沒有辦法做到，一個是勇氣、一個是心態。」

「勇氣不是去逞兇鬥狠，是說每一年都在訓練循環時，當沒有很好的效果有沒有勇氣去做改變，是不是有勇氣做突破性的訓練，敢去改變、挑戰、冒險。至於心態，是不是以團隊至上，不會太自我，對團隊好的事就要去做。」洪一中認為只要有這樣的心態，相信這球隊一定會強。

今年富邦多了4名前樂天桃猿球員，洪一中也以他們為例，「新來的人被釋出來我們這隊，要是沒有去做改變，只是換另外一個地方再被釋出一次而已，你要從中去找一些可以讓你不一樣的地方。」

(中時 )