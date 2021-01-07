國家住都中心今日舉行公辦都更「新北市板橋浮洲商業區公辦都更案」招商說明會，預估投資金額上看78億元，更可帶動板橋浮洲地區的商業發展。

住都中心表示，浮洲商業區公辦都更案亮點如下：

一、土地方整且產權單一的大面積商業區。

二、允許住商混合多元使用、都更容獎預期可達50％，權利金分23期計收、土地租金固定，營運5年後契約得轉讓。

浮洲基地約2萬平方公尺，使用分區為第一種商業區，而且產權100％為住都中心所有，產品規劃設計彈性大，採設定地上權55年公開徵求實施者方式辦理招商，預期可申請50％都市更新容積獎勵上限值，投資金額預估可達78億元。

國家住都中心表示，浮洲商業區公辦都更案所設定的開發權利金底價為14億1,500萬元，為鼓勵民間參與及降低投資風險，權利金分23期計收。土地租金方面，除地價稅由實施者繳納，其餘租金採定額方式計收，降低未來公告地價調整風險。另外本案委託實施契約允許完成全部建物第一次所有權登記後屆滿五年，可經國家住都中心同意後，將契約之權利義務（含地上權）全部轉讓予第三人。

(工商 )