整合學術與實務資源 聯合大學、旺宏電子強化學研合作機制 16:112021/01/07 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國立聯合大學與旺宏電子股份有限公司，簽署合作備忘錄，強化學研合作機制。（聯合大學提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立聯合大學與旺宏電子股份有限公司簽署合作備忘錄，強化學研合作機制。（聯合大學提供／何冠嫻苗栗傳真） 國立聯合大學與旺宏電子股份有限公司建立學研合作，整合學術與實務資源，6日簽屬備忘錄，強化學研合作機制。 聯大校長李偉賢和旺宏電子董事長吳敏求6日代表雙方簽定學研合作備忘錄，聯大副校長胡宣德、柳文成、主任祕書黃勝銘等人、聯大電子工程學系、電機工程學系師生，以及旺宏電子副總經理趙炎海、人力資源處長周順平等人見證下，建立合作模式達成相互貢獻所長目標，提供優秀人才與實習場域，培育人才。 龍華科大學子 獲頒教部藝術設計類國際競賽一等獎 專家傳真－韌性為疫後的核心競爭力 (中時 ) #旺宏電子 #學研 #聯大 #學術與實務 #資源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強強聯手 台翰成宣德東南亞布局戰略夥伴 14:502021/01/07 財經 聽取國防法務處報告 蘇揆：只有國家才有國防、外交 15:372021/01/07 政治 「三鶯藝術城」全國金工獎 學生苦練習展台灣風情作品 16:532021/01/07 寶島 雙十公車市議員批資訊不對稱 交通局：可用台中公車APP查詢 12:452021/01/07 生活 世新社發所擬111學年停招 教育部：會檢視是否合乎程序 19:442021/01/07 生活 工商社論》確保人才供應 要有膽識處理大學退場 04:102021/01/07 財經要聞 陸大學內衣班 男學生研究內在美 04:102021/01/07 兩岸新聞 美學者籲對台及科技 建危險區策略 04:102021/01/07 焦點要聞 因應數位教育 在台遴選15位「微軟創新教師培訓家」 19:172021/01/07 生活 基市府Ｘ北觀處成立平台 打造「區域國家隊」推觀光 16:522021/01/07 寶島 建華國中「職探中心」首座智能教室 帶領學生探索高科技職涯 13:572021/01/07 寶島 寶島熱門新聞 從小愛下廚奪獎 他勉勵學弟妹不要猶豫 - 寶島 南投信義梅花開破五成 周末綻放 - 南投縣 石頭營「假墳墓」軍事陣地曝光 英國遺跡研究者驚嘆聲援抗種電 - 寶島 1億元打造室內運動場館 苗栗市興建「全民運動館」 - 寶島 合法購買法拍屋 卻遭鄰地地主要求拆屋還地 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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