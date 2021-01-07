國立聯合大學與旺宏電子股份有限公司簽署合作備忘錄，強化學研合作機制。（聯合大學提供／何冠嫻苗栗傳真）

國立聯合大學與旺宏電子股份有限公司建立學研合作，整合學術與實務資源，6日簽屬備忘錄，強化學研合作機制。

聯大校長李偉賢和旺宏電子董事長吳敏求6日代表雙方簽定學研合作備忘錄，聯大副校長胡宣德、柳文成、主任祕書黃勝銘等人、聯大電子工程學系、電機工程學系師生，以及旺宏電子副總經理趙炎海、人力資源處長周順平等人見證下，建立合作模式達成相互貢獻所長目標，提供優秀人才與實習場域，培育人才。

(中時 )