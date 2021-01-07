ETF被視為「傻瓜投資術」，投資人將選股的工作全交給專業投資人！去年新冠疫情以來，「傻瓜投資術」讓散戶賺錢笑呵呵，ETF投資人打敗很多主動選股的投資績效。包括統一FANG+ ETF(00757)、元大未來通訊ETF(00861)與元大未來關鍵科技ETF(00876)等都有令人驚艷的報酬率。

經理人袁永騰分析，「獲利能力」才是推動股價能否持續增長的最關鍵因素。據預估，NYSE FANG+尖牙指數未來三年獲利年均複合成長率(CAGR)可達近25%，優於市場主要指數，獲利能力仍傲視群倫。此外，尖牙股中也不乏受惠拜登政策的個股，如特斯拉、蘋果及Google都有電動車題材，符合拜登重視綠能的政策方向，在政策加持下後市也持續看漲。根據JP Morgan報告預測，全球5G智慧型手機2021年銷售量將翻倍，因此手機品牌與相關零組件供應鏈商機成為今年投資亮點。

元大未來關鍵科技ETF(00876)研究團隊指出，觀察5G手機供應鏈分布，凸顯5G商機並非獨厚單一國家，如果投資人看好5G智慧型手機換機潮投資機會，建議透過全球布局的科技主題ETF，才能完全掌握。

元大投信兩檔不同特色的5G主題ETF分別涵蓋了手機品牌與相關零組件龍頭廠商。元大未來通訊ETF(00861)與元大未來關鍵科技ETF(00876)，前者側重通訊產業上、中、下游產業鏈如手機製造、通訊設備等；後者專注於上游零組件相關如被動元件、IC設計、晶圓代工等，兩檔布局於通訊產業供應鏈中全球頂尖科技企業，例如IC設計龍頭高通(美國)、半導體設備供應商龍頭應用材料(美國)、手機品牌龍頭蘋果(美國)；消費性電子與電子元件龍頭三星電子(南韓)、晶圓代工龍頭台積電(台灣)、車用半導體龍頭英飛凌(歐洲)、被動元件龍頭村田製造所(日本)、5G設備連接器大廠立訊(中國)等，納入全球科技供應鏈主流投資機會。

(時報資訊)