新冠肺炎疫情摧毀原本就相當脆弱的全球經濟，但隨之而來是各國央行與財政機關推出史上罕見的救市行動，市面上流動的資金也創下史無前例的規模，讓美股在3月低點後強彈，不僅收復疫情所造成的跌勢，更屢創新高紀錄。對此，美股2020年最火熱的5檔期權交易標的出爐，主要由新手散戶所推動。

芝加哥期權交易所Global Markets資料顯示，2020年單一股票期權的日均交易量達1730 萬張合約，年增68%，光是去年12月的單一股票期權交易日均量就達2340萬張，創下歷史新高紀錄。

其中最受投資人追捧的分別為科技巨頭、美國智慧型手機龍頭蘋果、電動車大廠特斯拉、美國處理器設計大廠AMD以及老牌科技大廠微軟。那斯達克指數2020年大漲 43.64%，費城半導體指數上漲全年大漲 51.14%，遠遠超過道瓊工業平均指數與標普500指數。

芝加哥期權交易所Global Markets高級總監施瓦茨(Henry Schwartz)指出，交易量激增，加上訂單規模下滑，顯示交易者大多為新參與市場者。施瓦茨表示，在小型交易激勵下，2020年期權日均交易量為400 萬張，遠高於前一年的170萬張，這反應遠端工作、零成本交易與線上券商發達等趨勢。

施瓦茨認為，當人們回到辦公室後，這樣的榮景是否會消失？假設這些已經了解如何從中賺錢並管理風險，這些人有機會成為永久參與者。

(中時新聞網)