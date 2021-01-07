彰化銀行主辦義大醫療財團法人八年期新臺幣30億元聯貸案已順利募集完成，於7日於義聯集團新開幕的義享天地舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與義聯集團創辦人林義守簽訂聯合授信合約。

本次聯貸案資金用途是為償還既有金融機構借款以及充實中期營運週轉金，委請彰化銀行擔任額度管理銀行，土地銀行擔任擔保品管理銀行，並與合作金庫、第一銀行及農業金庫共同主辦，其他聯貸銀行團成員包括兆豐銀行、臺灣銀行及臺灣中小企銀等合計共8家金融機構參與。本案因金融機構參貸踴躍，最終獲銀行團超額認購達166％，顯見金融同業對經營團隊的支持及肯定。

義大醫療隸屬於義聯集團，旗下設立三個主要醫療院區及四個護理單位。其中，義大醫院不僅通過國內衛福部「準醫學中心」評鑑，還通過國外「國際醫院」及「學術醫學中心」認證。

在創辦人林義守領導之下，義大醫療以成為全面性社區健康的靠山為職志，在燕巢區的義大醫院和義大癌治療醫院以及在高雄市區的義大大昌醫院，皆可提供高雄地區民眾優質的醫療服務。

此外，為提供屏東地區民眾一個良好的醫療環境，義大醫療將進一步投資開發屏東健康產業園區，讓南台灣居民就近擁有良好的醫療照顧與健康保障。

(工商 )