台灣拳擊職業化邁出歷史性的第一步！體育署前副署長彭臺臨幫助下，我國拳擊運動賽事今天第一次獲得創投基金等廠商的贊助，台灣體大校長林華韋、台中市政府運動局李昱叡局長與中華民國拳擊協會理事長李武男，今天出席威爾力斯股份有限公司與台體大產學合作的簽約儀式，共同見證我國職業拳賽啟動的第一步，未來將由威爾力斯籌劃一系列的拳擊賽事，並在台體大所屬的拳擊館進行。

彭臺臨表示，雖然五年前從體育署副署長職位退休，但始終默默隱身幕後擔任推手，未曾離開體育崗位，近日成立威爾力斯股份有限公司推動職業拳擊賽，他補充：「先透過與國立台灣體大的產學合作，再結合德立斯科技及立勝工業的資源，投入拳擊運動，希望廣納社會資源，為國內拳擊運動打開一條生路。」

彭臺臨提到，贊助廠商之一的德立斯科技董事長林廷祥目前是中華帆船協會副理事長，不但熱愛帆船運動，也對拳擊充滿使命感，為了投資運動產業特別成立天使創投基金，另一贊助商立勝工業則是國內先進運動場館的先鋒，曾在2017年台北世大運承包足球場、組合式游泳池，備受好評。舉凡國內第一座伸縮看臺、第一座FIFA認證足球場及IAAF國際田總認證一級場館都是立勝工業引進。

獲得天使創投基金，以及國內體育場館設備龍頭「立勝工業」取得冠名權，國內第一場職業拳賽的110年立勝盃拳擊賽，預計於1月30日在台灣體大登場，為國內拳擊運動帶來新氣象。

(中時 )