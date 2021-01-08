政局趨穩，周四美國原油期貨連3漲；美國喬治亞州舉行之聯邦參議員決選結果揭曉，由兩位民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）與華諾克（Raphael Warnock）勝出。同時，國會完成選舉人票認證，正式確認拜登(Joe Biden)贏得總統大選，市場看好民主黨獲得國會參眾兩院控制權後有望完全執政，舒緩先前政治不確定因素。

此外，沙烏地阿拉伯主動提出在2月至3月期間，自願減產100萬桶/日，為油價漲勢提供支撐。分析師表示，若能源需求能在春季期間獲得改善，那麼以現階段原油過剩的情勢而言，沙國擴大減產的做法是符合市場期待的。其中美國原油漲幅0.4%，倫敦原油漲幅0.2%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲0.20美元，報每桶50.83美元；2月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.54美元；2月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.48美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.80美元，報每桶54.38美元。(商品行情網)

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