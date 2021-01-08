歐元區去年12月的經濟信心上揚，但通膨率維持在負數區間，先前預期2021年通膨會上揚；另外目前歐元區部分國家減稅措施的反轉、油價上漲，預期經濟開始復甦。

19國在12月的通膨維持在-0.3%不變，表現劣於分析師預期，但符合歐洲央行自己的預測。

有鑑於第四季可能出現經濟萎縮，以及去年8月以來通膨一直在負數區間，歐洲央行已在12月祭出新的刺激方案，將大規模的資產購買行動延續到2022年，以因應疫情可能的永久性傷害。

預計未來幾年，舉債的成本將維持在創紀錄的低點，此為各國政府帶來支援，歐元區各國正面臨新一波新冠疫情以及大批服務業部門的關閉。

歐元區12月經濟信心指數為90.4，高於11月的87.7，但低於預期的90.0。該讀數的揚升主因為工業部門信心的改善，從-10.1升到-7.2，消費者信心指數則從-17.6升至-13.9。

通膨率在12月可能為最後一次在負數，因為德國調降增值稅措施在去年底到期，以及原油價的上升，從去年11月以來已經上升近45%。

另外，歐洲統計局周四表示，歐元區11月零售銷售下跌高於預期，當時歐洲多個國家開始面臨第二波疫情，開始收緊社交管制，比利時和法國跌深最多，兩國為最早導入嚴格封鎖。

歐元區11月零售銷售月減6.1%，年減2.9%，劣於路透預測的月減3.4%和年減0.8%。比利時和法國在11月則分別月減15.9%和18.0%。

(時報資訊)