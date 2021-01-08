寒流來襲，桃園改良場日前預估桃園市可能受災風險作物包含甘藷苗、高冷蔬菜、食用番茄、柑橘及高接梨穗等，桃園市農業局呼籲農友加強整備防範農作物受低溫災害，並實施相關的預防措施。

農業局指出，甘藷苗需趁寒流侵襲前透過不織布覆蓋進行防護，而甘藍、大白菜及青花菜等高冷蔬菜需注意風口處的防風設施，並於田間進行灌水，或於畦面覆蓋塑膠布、稻草等以保持土壤溫度，若下霜預警時，需於田間噴水，以避免霜害。

若是已成熟的食用番茄需提早採收，而寒流來襲預估最低溫期間，設施栽培者應將四周捲揚放下，進行保溫處理，露天栽培者可定時約每30分鐘採行空中噴水一次，可降低植株發生寒害機會。

而柑橘類的作物需於低溫來臨前進行灌溉排除土壤孔隙內空氣，以減少熱能輻射散失，並有助於白天吸收太陽輻射而升溫，乾冷時持續噴水，使葉片維持與灌溉水相近之溫度，減少霜害發生，若水源為地下水則保溫效果更佳，需於樹體或地表覆蓋塑膠布，使夜間地表放出之長波輻射反射回地面，減少地表熱散失，低溫過後應儘速移除，避免陽光照射下造成熱傷害。

另高接梨穗嫁接後使用塑膠透明小袋或塑膠傘保護接穗芽點或花朵，減少低溫或霪雨造成傷害，嫁接後注意果園水分管理，利用果園灌溉保持土壤及果園濕度，提供高接梨開花授粉、新葉展開及樹液流動所需，梨穗開花前後噴施營養劑及生長調節劑，促進著果及生長，減少低溫傷害。

草花類農友田間管理時需注意鉀肥的施用，以增強植株對不良環境之抵抗力，寒流來襲當晚運用噴灌系統進行間歇性噴水，設施內可開啟風扇流通空氣。

(中時 )