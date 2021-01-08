據悉，由於缺少半導體料件，日本本田汽車(Honda)將被迫減產，這也表示疫情造成上游零組件短缺的現象，已延燒汽車產業。

日經新聞表示，本田這個月將先行減產約四千輛。同時，這也對旗下在日本三重縣鈴鹿市內，組製FIT車款的工廠造成衝擊。

不過這只是開始，2021年減產情況可能每況愈下。熟知內情人士表示，二月開始搞不好就會很嚴峻。此外，光是在日本國內的第一季，就會影響到成千上萬輛汽車。

本田這次短缺的零組件，是車用控制系統內的半導體。因疫情所致，市場對智慧型手機與電腦需求大增，故晶片製造商為填滿消費性這一邊的需求，因此也忽略掉車用這一塊。

2020年10月，日本化學業者旭化成(Asahi Kasei)在日本宮崎縣的半導體工廠，慘遭祝融所侵。這一燒也斷了音頻零組件晶片的供應順暢度。但日經新聞表示，這事件顯然與本田減產沒有直接關係。

本田代表發聲說，目前本田已經確保該零組件的庫存量。據了解，本田這個月不會暫停工廠運作，但預計本田將限制每日汽車產量。

平心而論，本田在2019的財政年度內，全球賣了477萬輛汽車，其實減產四千輛，只占不到0.1%，對本田根本沒殺傷力。

不過，由於採購原物料並製成半導體，需費時三個多月。還有，短缺零組件下，也很難跟產線生產節奏達成一致。另一個原因是，新冠疫情造成2020年上半年車市慘澹經營，當時汽車商也砍單因應，這些上游半導體製造商為生存，也不得不轉換產線產品。

2020夏天，汽車市場漸漸活絡起來，尤其是在中國大陸市場。但是半導體產能卻一直落後無法跟上。

在德國，由於晶片短缺，福斯汽車才宣布將在中國，北美和歐洲減產。汽車零組件供應商美國大陸集團(Continental)和博世(Bosch)已承認也遭到欠料影響，自己交貨時程定會延誤。

汽車產業相關業者也擔心，本田缺料不會只是偶發事件，怕就怕全球汽車產業將有連鎖反應。

(時報資訊)