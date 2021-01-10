石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）協議2月增產幅度低於預期，加上沙烏地阿拉伯意外宣布將額外減產等利多影響，國際原油行情持續走升。中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格同步調漲0.5元。其中95無鉛站上26元大關，創10個月來新高。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油每公升26.2元、98無鉛汽油每公升28.2元、超級柴油每公升22.3元。

另，台塑化11日凌晨1時起，參考零售價92無鉛汽油每公升24.7元、95＋無鉛汽油26.1元、98無鉛汽油28.2元、超級柴油22.1元。

台塑化認為，沙烏地阿拉伯自願減產，上半年油價維持穩定，下半年可望緩步回升，各主要機構皆預期今年油價逐季上揚，價格落在每桶50～63美元間。

台塑化第一季煉油廠配合年度定檢計畫，產能利用率為61％；輕裂廠產能利用率100％。推估今年新加坡汽油價差將上漲，柴油價差從谷底逐步回升，但幅度受限。

中油表示，石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC＋)達成原油產量共識，沙烏地阿拉伯2、3月將額外每日減產原油100萬桶，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價從每桶50.91美元上漲至53.13美元，新臺幣兌美元匯率升值0.09元，國內油價依公式計算漲幅為3.22％。

因預期美國將有更多刺激措施提振經濟及原油庫存下降影響，紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月7日收盤上漲0.4％，每桶50.83美元，續創去年2月來新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.2％，成為每桶54.38美元。

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