苗栗縣政府推動國土計畫，計畫範圍約有35.6萬公頃，透過調查與規畫使土地適性發展，並且重視民眾參與，規畫公開展覽、公聽會等彙整民間寶貴意見，納入苗栗縣國土計畫參考，擘畫幸福適居城市。

苗栗縣位於北台與中台交界，聯結2大區塊的重要關鍵，縣府為呼應北台委員會今年推動「北台國土規畫合作、和諧安全、有序發展」的主軸，以「築夢苗栗，兼容永續」為發展願景，期透過與竹竹苗、大台中互補合作，建立城市夥伴關係，提升區域整體競爭力。

工商處指出，苗栗縣空間發展構想分為3大部分：濱海資源遊憩軸、科技工商產業軸、親山農業觀光軸，研擬縣內整體空間發展，促進資源、產業合理配置並且維護農地資源，另也分析苗栗縣區域發展定位，配合北台、中台區域活作夥伴關係，建立空間發展願景。

苗栗縣陸域範圍約有18.2萬公頃、海域17.4萬公頃，各國土功能分區面積以2025年核定公告分區圖為準，國土保育9萬2727公頃、海洋資源17萬4314公頃、農業發展7萬8909公頃、城鄉發展9361公頃。

縣府落實民眾參與，交換縣內成長管理策略、農業發展畫設及鄉村與原住民族規畫等議題意見，規畫階段共計辦理5場說明會、4場共識營、2場座談會，法定計畫階段辦理5場公展公聽會、6場次原鄉地區駐點說明服務，充分彙整鄉親意見。

(中時 )