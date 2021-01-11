台南市一名59歲翁姓男子上午攀登關子嶺大凍山時，突然倒地不起，警消上山接力送醫，還是回天乏術。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一名翁姓男子今天上午與友人前往白河區關子嶺攀登有「台南第一高峰」之稱的大凍山，在快接近山頂的第二個涼亭處，翁男突然倒地不起，沒有呼吸心跳，同行友人趕緊通報警消，南市消防局關嶺分隊據報前往，與派出所員警一起徒步上山，將人接駁下山送柳營奇美醫院急救，但仍回天乏術。

南市消防局上午7時30分據報，白河區關嶺里大凍山有登山客突然倒地失去意識，白河警分局關嶺所副所長楊昆達與關嶺消防分隊隊員一起上山，到場時翁男已無生命跡象，趕緊將他抬上擔架，眾人三步併作兩步，幾乎是用跑的衝下山，抓緊時間與死神拔河。

警消將翁男送往柳營奇美醫院，急救無效宣告死亡，據了解，59歲的翁姓男子家住鹽水，是工廠退休員工，每個禮拜一、三、五都會與友人相約爬山，對大凍山相當熟悉，翁男身材中等，平常身體也沒有任何異樣，不知道這次會突然發生意外，後續將交由警方報請檢察官相驗以釐清死因。

白河警方呼籲，近日寒流接連來襲，山區氣候不穩定，民眾除了注意保暖外，也盡量不要出門從事登山活動，並隨時注意身體狀況，以免發生意外造成遺憾。

(中時 )