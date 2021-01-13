台科大學生打造巨型扭蛋機。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大結合材料系、機械系、自動控制研究所跨院系師資，在校園建置3D列印實作場域，並開設3D列印科技微學程，為提升學生3D列印實作能力，還特別舉辦扭蛋機實作競賽，學生們整合3D列印、機構設計等技術，在校園打造別具特色的巨型扭蛋機。

為培育智慧機械產業3D列印優秀人才，台科大向教育部提出「發展智慧機械之3D列印實作場域建置」計畫，獲教育部新台幣1600萬元補助，在校園內建置3D列印實作場域，架設3D列印機、雷射切割機、手持式3D掃描機等共70台設備儀器，並透過計畫推動，整合材料系、機械系、自控所相關3D列印課程，培養一流3D列印人才投入產業界。

台科大3D列印科技微學程，開放大學部與研究生修讀，課程內容包含3D列印原理與應用實務、積層製作概論、機電整合系統、高分子加工、自動化工程、電腦輔助設計、產業實習等跨領域的課程。

為鼓勵學生動手做，這學期也首度舉辦3D列印專題競賽，學生必須運用3D列印技術完成一座超大型的扭蛋機。參賽學生整合3D列印、雷射雕刻、電腦繪圖、機構設計等能力，打造各式精巧的扭蛋機關，扭蛋機更融合台科大校園景觀與特色，歷經三個月的製作終於完成大型3D列印作品。

參與競賽的機械系大二學生李志軒表示，第一次挑戰製作大型實體作品，要把所有機構拼湊起來，還要可以正常運作，其實不容易，尤其讓扭蛋順利滾下來是最有挑戰性的，特別是為了把校園景觀融入進作品當中，還設計了類似學校大樓電梯的機關，經過反覆測試扭蛋移動軌跡，終於在有限的空間內完成電梯設計，是很有趣的經驗。

另一組參賽學生是來自馬來西亞，目前就讀機械系三年級的黃家錠表示，從畫圖到把想法實踐出來成為實體，包含3D列印、雷射雕刻機的操作都是初次嘗試，光一個小機構可能都需要將近20個小時才能做好，參賽累積了很多實作經驗，最開心的是，在學校就可以使用3D列印相關的各式機器，對學生來說非常方便。

參與3D列印課程的材料系大三學生邱允平說，材料系比較偏重材質的研究，透過學程除了可以更了解材料系本科的知識，還可以學習色彩學、影像科技、控制等跨領域的專業知識和技術。有了3D列印實驗室後，許多原本必須到外面找廠商客製化的零件都能自己3D列印出來，不論是日後做研究或是專題製作，都能夠更加省時、有效率。

台科大校長廖慶榮表示，台科大透過這次計畫結合三個系所的師資力量，在校園內打造出一個寬敞的實作場域，提供學生充足的設備資源，學生可以不用再到外面找工廠製作，在學校就能有精密的設備完成自己的3D列印作品。

(旺報 )