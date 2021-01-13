全球疫情持續攀升，衛福部長陳時中13日指出，美洲區新增確診、死亡均創新高；歐洲區疫情持續創新高且維持快速上升，其中英國近1週平均日增近6萬例，多國已加強或延長實施居家令、宵禁、停課等管制措施。

另外，陳時中說，非洲區確診、死亡病例均逾前波高峰且維持上升，其中南非近期平均日增逾1萬5千例確診，奈及利亞、納米比亞、尚比亞、史瓦帝尼、辛巴威等多國亦快速上升。

陳時中也提到，西太平洋區逾前波高峰且加速上升，其中日本近1週平均日增逾6千例確診，中國大陸多地報告本土病例，河北、黑龍江省疫情具擴散風險。國際疫情仍嚴峻，全球旅遊疫情建議維持第三級：警告（Warning），國人應避免所有非必要的出國旅遊。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關（構）等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

指揮中心表示，今日國內新增4例境外移入COVID-19確定病例（案840至843），截至目前累計133,617例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含131,575例排除），其中842例確診，分別為745例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、731人解除隔離、104人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計91,487,062例確診，分布於192個國家/地區；病例數以美國22,926,547例、印度10,479,179例、巴西8,195,637例、俄羅斯3,448,203例及英國3,164,051例為多；病例中1,964,040例死亡，以美國386,928例、巴西204,690例、印度151,327例、墨西哥134,368例及英國83,203例為多。

(工商 )