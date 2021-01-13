台北捷運開通邁入第26年，已成為大台北地區民眾通勤、生活不可或缺的交通工具，「逐捷運而居」也成為許多民眾購屋時的重要考量。永慶房屋根據實價登錄資料，統計2020年位於雙北市境內的捷運站周邊交易量，台北市以中山國小站、新北市以幸福站周遭為交易量最大宗。

永慶房屋調查，台北市前五名依序為中山國小站、內湖站、新北投站、西門站及古亭站；而新北市前五名分別為幸福站、新莊副都心站、林口站、蘆洲站及景安站。若以捷運線來觀察，中和新蘆線有4站入榜，可謂是大台北買氣最夯捷運線；而雙捷運站憑藉著交通、生活機能與地段優勢，也深獲購屋民眾青睞，西門站、古亭站與景安站三站強勢入榜。

「中山國小站」交易量490件為北市捷運之首

永慶房屋盤點台北市2020年各捷運站的交易量，今年以「中山國小站」交易490件穩坐冠軍，「內湖站」及「新北投站」分別以295件及293件居二、三名。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，「中山國小站」周邊生活圈發展成熟，各項機能完備，產品型態多元，且住宅均價59.7萬元，與台北市中心捷運宅相比較為親民，因此受到不少自住民眾的青睞。

位居第二的「內湖站」，在內湖科學園區吸引許多高科技產業及企業總部的進駐下，帶入龐大的就業人口，購屋需求也隨之提升，加上周邊生活機能便利，因而成為內湖科技人購屋首選，近期因交易多筆高單價住宅，如「雙湖匯」及「潤泰京采」，更是推升住宅均價來到60.8萬元。「新北投站」則因「4」字頭的親民房價，吸引不少首購民眾進場購屋，成為北市熱銷捷運站第三名。

篩選條件： 1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。 2.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓。 3.主要用途、住家用、住工用、國民住宅。 4.排除屋齡2年內、樓層一樓與親友交易之成交資料。(表/永慶房屋提供)

「幸福站」以492件獲新北捷運宅交易冠軍

通車即將滿週年的環狀線「幸福站」以交易量492件為新北市冠軍！謝志傑說明，幸福站緊鄰新莊舊市區和頭前重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，房屋價格親民，因此吸引想逐捷運而居的首購族入住。

第二名的「新莊副都心站」交易量418件，受惠於宏匯廣場開幕，以及新北知識產業園區、中央合署辦公大樓、台灣電影文化園區等建設題材，加上便捷的交通及生活機能陸續到位，吸引到不少置產客群，今年也因成交多筆高單價住宅，如「遠雄九五」、「宏普MAX」及「中央星鑽」，讓住宅均價來到43.3萬元。緊追在後的是「林口站」以414筆位居第三，隨著政府、企業重大建設相繼落實，加上機場捷運通車帶來的交通便利性，讓當地商業與生活機能愈加完善，在眾多題材的逐步到位下，加上「2」字頭超甜房價，自然吸引首購及置產族群的進駐。

謝志傑分析，今年雙北市熱銷捷運站中，捷運中和新蘆線共有4個站點上榜，包括中山國小站、古亭站、蘆洲站及景安站，可說是大台北買氣最夯捷運線。主要因中和新蘆線因橫跨北市、中和、新莊、三重與蘆洲，行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能成熟、工作機會多，且房價從「3字頭」到「7字頭」都有，具有多樣性的選擇，也因此成為民眾熱門購屋捷運線。

若從雙捷運站觀察，謝志傑指出，共有西門站、古亭站與景安站上榜，因周邊生活圈發展完善加上捷運轉乘的優勢，南來北往交通相當便利，只要價格合理，民眾在周邊購屋意願相當高。因此，有購屋需求的民眾，不妨趁著利率低檔的時期，前往捷運站周邊尋屋、看屋，多布局留意，選購符合需求的房屋，購得理想的捷運好宅。

(中時新聞網)