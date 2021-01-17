苗栗市中山路今日12點半左右傳出住宅火警。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市中山路今日12點半左右傳出住宅火警，老婦受困2樓攀梯逃生。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市中山路1間廣告社的倉庫，17日中午12時許傳出火警，火勢猛烈，大量濃煙竄出，不僅波及1樓的超商，附近路段也煙霧瀰漫，視線不清，火警發生時，有1名老婦人受困在2樓民宅，嚇得靠窗求援，熱心民眾見狀協助拿梯子讓消防員爬上2樓，將老婦帶下來，所幸這起火警未造成人員傷亡。

苗栗市中山路今日12點半左右傳出住宅火警，火警現場堆放許多雜物，火勢迅速燃燒，大量黑色濃煙竄出景象驚人，火警當時剛好有退休消防人員騎機車路過準備回家，看見天空冒黑煙下車查看，他表示，剛開始他看見超商後方竄出濃煙起火趕緊報案，看見有婦人受困2樓，他趕快拿梯子過來，由苗栗消防分隊長上去把人帶下來。

苗栗縣消防局通報苗栗、特搜及頭屋人車前往搶救，中午12時55分控制火勢，1時許撲滅火勢，撲滅過程鐵皮建物不時傳出爆炸聲響，讓所有人捏了一把冷汗，獲救的老婦心有餘悸地表示，火勢從建物後方燒起，心想怎麼會有火，自己也不清楚火從哪邊來。詳細起火原因還有待消防局調查釐清。

苗栗市傳火警 消防員緊急撲滅火勢(民眾提供)

(中時 )