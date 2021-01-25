麥克風晶片大廠鈺太(6679)受惠疫情帶動的NB市場暢旺，今年營運仍樂觀，加上遊戲機的穩定出貨，以及在商用電視D-mic方面取得不錯進展，2021年營運不看淡，仍有成長空間。

新冠肺炎在全球持續升溫，居家辦公、遠距教學的趨勢在今年至少會延續到上半年，NB市場將持續活絡，對鈺太營運提供正面支撐，尤其是chromebook的成長率又居冠，鈺太在chromebook市佔率高達7成之多，維持穩定出貨，NB市占率方面，受惠於惠普、戴爾在樓氏電子工業產品/智慧手機戰略產能分配上更高的滲透率，鈺太在筆電的D-mic市占將從2020年的40%進一步擴大到2021年的50%。

除大宗產品筆電、chromebook外，鈺太在商用電視D-mic方面取得不錯進展，包括打入TCL、索尼和三星的供應鏈，目前全球電視D-mic滲透率已達10~20%，預計未來幾年將隨著疫情帶動視訊會議需求激增而持續上升，法人預估鈺太在2021、2022年D-mic(數位麥克風)的出貨量分別為1.7億套和2億套，其中電視D-mic將占總出貨量的3~5%。

全球因為疫情帶動宅經濟發燒，Sony的新次世代遊戲機PS5自去年11月開賣以來，已經在多個市場傳出缺貨盛況，以出貨規模來說，鈺太一年出貨PS5約4000萬顆A-mic(類比麥克風)，以歷史經驗PS系列產品週期5~7年來看，將扮演鈺太長線動能，加上未來若其他遊戲機品牌任天堂、微軟也將該功能導入，則可以替鈺太創造出更大的潛在商機。

(時報資訊)