左營警分局左營派出所副所長蔡太雄熱心服務。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

左營蓮池潭旁的廟宇前偶爾會看到一名身手矯健的男子，穿梭在枝繁葉茂的大樹中，手拿鋸子修剪枝葉，這人是左營警分局左營派出所副所長蔡太雄。蔡本身對園藝方面很有興趣，他在休假期間，幫忙照顧左營的樹木。

說到修剪廟宇旁的樹木，蔡太雄說，7年前，他調任至左營派出所時，休假期間幫忙左營的廟宇美化樹木，未料，「一試成主顧」，從那時起協助廟宇到現在已經7年。

對於修剪樹木，蔡太雄一點都不覺得辛苦，他說，地區的大樹太多不整理，易造成環境陰暗髒亂，也可能形成治安死角，雖然修剪樹枝不是警察職責，但既然廟方栽種樹木美化環境，那他可以協助維護環境整潔，達成另一種警民合作。

蔡太雄說，當警察，需要大量的體力，而修剪樹枝亦同，除了技巧之外，體能需求更是不在話下。他利用勤餘時在蓮池潭周遭慢跑，藉由慢跑查看周遭是否有異常的狀況，再到所內的健身房，鍛鍊肌耐力。

他笑著說，年紀大啦，體力已沒當初年輕時那麼好了，當初砍樹一砍就是一整天，現在工作半天就得休息一陣子，下午再繼續砍。現在只能說，就儘量做啦，能幫忙多久就幫多久。

蔡太雄視民如親，他在左營地區已經服務16年。平時遇見民眾車子拋錨等需要協助的事項，他會主動上前詢問，他表示：「只要聽到民眾一聲謝謝，我內心就會感到開心。」

(中時 )