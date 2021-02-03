因斷面痕跡並不平整，研判是由動物所咬，現場也用剪刀試剪，斷面平整，人為拉扯的話，斷面也跟現場遭破壞燈飾不符。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

沒想到蒐證過程中，當事「鼠」竟大搖大擺，囂張的返回現場，示範如何犯案，讓到場的市長、所長等人哭笑不得。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

員林公園有將近一半攀樹燈飾遭破壞，大部分都是松鼠所咬食，其中有1、2顆則比較像人為，後續將持續追查。（吳建輝攝）

彰化縣員林市公所正如火如荼準備即將登場的元宵燈會，但２日公所發現，公園布置的元宵燈飾遭惡意破壞，氣得報警處理，警方不敢大意，出動鑑識小組前往蒐證，沒想到蒐證過程中，當事「鼠」竟大搖大擺，囂張的返回現場，示範如何犯案，讓到場的市長、所長等人哭笑不得，員林市長游振雄表示，廠商允諾會協助修復，希望能趕在活動前完成，給市民完整的元宵燈會體驗。

彰化元宵燈飾遭破壞驚動警方，警：當事「鼠」已主動到案。(吳建輝/彰化傳真)

員林警分局員林派出所長林健民表示，2日接獲公所報案，表示員林公園元宵布置燈飾遭到破壞，為求謹慎，協請鑑識小組調查斷裂原因，因斷面痕跡並不平整，研判是由動物所咬，現場也用剪刀試剪，斷面平整，人為拉扯的話，斷面也跟現場遭破壞燈飾不符。

警方說，正當大家陷入苦思，猜想是附近松鼠，或鳥類所咬時，沒想到「當事鼠」主動到案說明，在現場「示範」如何咬斷燈飾，隨即揚長而去，而公園有將近一半攀樹燈飾遭破壞，大部分都是松鼠所咬食，其中有1、2顆則比較像人為，後續將持續追查。

員林市長游振雄表示，當天派出所長、鑑識小組，廠商等到場勘查，確定是遭松鼠所咬，廠商也解釋，為了環境保護，布置燈飾皆採用環保材質，原料有使用玉米、大豆，所以才可能引來松鼠咬食，目前廠商允諾會協助修繕，盡快完成驗收。

游振雄說，公所牛年元宵燈會活動，將從除夕開始一路到3月1日，為期19天，預計2月9日會先進行試燈，2月12日晚間8點正式點燈，也邀請全國鄉親一同到員林感受熱鬧的元宵氣息，也提醒民眾要做好防疫工作，口罩不離口，勤洗手，一同開喜幸福的一年。

(中時 )