2020年必然是歷史得重重寫上一筆的一年，新冠肺炎的出現讓自大的當代文明暴露出它的脆弱性來，原來，全球化固讓人類緊密相連，但蝴蝶效應也相對容易產生，更何況，新冠肺炎還不是蝴蝶。

全球文明的脆弱性暴露，各別文明的位置則重新洗牌，這小小病毒有可能改變未來世界的秩序，印證了文明的興衰許多時候更來自「大自然」的客觀能量，「讀者文摘」過去有本書叫《氣候與歷史》，就指明許多我們以為人們主體改變的歷史轉折，實際正導因於人類無法主導的氣候改變。

2020年，農曆歲次是庚子年，庚子年在中國有諸多大事：1840年的鴉片戰爭、1900年的「庚子拳亂」，還有1960年長達3年的大飢荒。這些都使得許多人相信庚子厄運乃在劫難逃，就期待它能趕快過去。

真說渡過庚子年這劫，時間的節點當然是辛丑年的春節。而也的確，所謂過年，原始的意義就在「渡劫」。年，相傳是年獸，危害生民，過年，就在過此「年劫」，據說放鞭炮最先也是為了嚇跑年獸，並非因慶祝渡劫興高采烈而做。

就像許多久遠的傳統其原始面貌已模糊般，後世的過年，「迎新」的意義已大於「渡劫」，但雖說如此，原始的年意只是由顯而隱，許多過年的習俗都還指向這「渡劫」的年意。

正因「渡劫」，過年乃須闔家團圓。若只著眼於「迎新」，並不必然須全員到齊，但慶賀「渡劫」，全家團圓就代表著真正的新生與幸福，所以即便到今天資訊這樣發達的時代，人們可以用各種電子載體視訊，大陸的「春運」仍成為全球最大的人口移動，因為再如何視訊，也抵不過那真實的團聚，抵不過那圍爐帶來的溫馨。

人是群居的動物，因群居而有文明，也因群居而能渡過劫難，而這群居，最先天、最核心、也最不可分的正是家，能與家人在一起，就有力量，就能新生。我曾在新疆喀什，問「足浴店」的河南姑娘，過年回家要坐多久的火車，當時還沒高鐵，她的回答是兩天一夜，但即便需兩天一夜，只在家過個3、5天就得趕回，她一樣也要回家。

正是這渡劫、新生、家、團圓，對中國這宗族文明有其不可替代的意義，使得即便家人隨時都能相聚的台灣，到了過年，絕大多數的人明知公路會塞車、火車一票難求，仍會兼程回老家，在與家人的團圓中獲得一份船隻回港的安歇，以及重新出發的能量。

說重新出發，即便不從渡劫著眼，過年這一年之始的重新出發也蘊含著「儀式」的深刻意義。儀式，是人類在特殊時空下的特殊作為，由此特殊作為生命乃能順利進入另一階段。而與生命成長相關的重要儀式主要分為生命儀禮與歲時祭儀：前者如出生、及笄、弱冠、結婚、辭世的儀式，都與生命階段的推移有關，每樣基本一生就只一次；後者是在一段時間內循環出現的節日，如春節、元宵、端午、中秋等，由此而提醒人們歲時之間的進退。而在歲時祭儀中，作為紀元標記的春節既開一年之始，自然成為一年中最重要的節日。

的確，先不說大陸，即便在「去中國化」已甚囂塵上的台灣，要讓大家選一年中最重要的節日，無疑地也仍是春節，這也說明了無論政治如何紛擾，那文化的根才是與生命真正相連的。

過春節，過去強調穿新衣、戴新帽，這樣強調，一來固因於過去物資缺乏，但更在表「新生」，現在富裕了，這種強調少了，有一樣卻沒改變，那就是過年還是強調要「說好話」。

好話在人與人間能溫潤促合，由此來年善緣就多，行事就順，個人如此，社會如此，大到兩岸也一樣，在這兩岸共有的春節時分，如果彼此能向對方說些好話，即便只是一句「恭喜」，說不定就是反轉運勢的開始。

（作者為文化學者）