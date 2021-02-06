罷捷決戰最後倒數 羅智強轟綠「金魚腦」

近期罷免案成為政壇關注焦點，重返國民黨、表態參選黨主席的資深媒體人趙少康，昨(5日)呼籲這波罷免後「是不是可以停了」，認為應先讓選罷法制度回到正軌。對此，推動罷免萊豬立委的國民黨革實院長羅智強今(6日)在臉書吐露心聲，「趙少康起手選黨主席的第一步，就是先狠狠的打了所有這一段時間為罷免萊豬立委奔走的人的臉」。

羅智強6日在臉書寫下，當匯流了趙粉和韓粉二大力量的趙少康，也附和合民進黨的「報復式罷免」之説，呼籲停止罷免萊豬立委時，坦白説接下來陳柏惟和吳思瑤的罷免，已經未戰先降，提前結束了，「這一次，我認同趙少康50%，但這一半的認同，比完全不認同，更難讓我認同」。

羅智強直言，認同罷免制度並不合理，因為門檻過低會增加政治的不安定性，但這不合理的罷免制度，一直是民進黨的主張，並拿來當民進黨攻撃對手的利器；他說，趙少康認同民進黨「報復性罷免」的説法卻忘了一件最重要的事，憑什麼民進黨用罷免攻撃對手時，就是蔡英文説的「憲法權利」，而其他人發動罷免，就變成「報復罷免」？「我很尊敬趙少康，但趙少康這樣的説法，不就是另一種鄉愿?」

另外，羅智強認為要停止罷免萊豬立委，趙少康該主張的是，請執政的民進黨承認他們過去主張的降低門檻是錯的，並透過他們的多數優勢去修改選罷法，拉回原來的罷免門檻，否則依法論法，現在的罷免就是法律賦予人民的權利，「沒有什麼民進黨用是權利，別的人用是報復」。

羅智強也提到，國民黨發動的反萊豬兩公投都是他向主席江啟臣提議發動，因為讓民進黨投鼠忌器，不敢沒收公投，因為若敢沒收公投，激起的民怒將會衝向罷免，但他也知道國民黨不可能直接跳進罷免，因有政黨形象的問題，也太冒險，所以他個人來做，所有風險他承擔。

不過，羅智強也強調，雖然很挫折，但還是會繼續為監督民進黨全力以赴，這件事不影響他對趙少康的敬佩。

(中時新聞網)