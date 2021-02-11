今天是除夕，新北市侯友宜上午特地到新北聯合醫院三重院區關心第一線醫護人員發送10元紅包，媒體詢問，江啟臣、馬英九、趙少康等人預計初三合體到三重，市長是否有收到邀約？侯回應，目前我個人行程沒有安排，他身為市長，會到市區看防疫作為，也會到郊區、風景區去看交通、人潮狀況。

媒體提問，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣等人近期有許多拜廟的行程，最近市長會不會也去參拜？侯表示，他過年期間他會前往宮廟視察防疫作為，他一再呼籲避免群聚，拜廟是個人安排，他給予尊重。

(中時 )