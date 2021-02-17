國民黨今天在中央黨部舉行新春團拜，前主席吳伯雄、馬英九、吳敦義現身恭祝黨務同仁新年快樂，但前主席朱立倫未到場，被問到是否「王不見王」，有意爭取連任的黨主席江啟臣幽默地說「這裡姓王的很多」，外界預期今年7月黨魁改選呈現多人競爭態勢，江強調良性競爭對黨是好事。另一位也醞釀競逐黨魁的國民黨智庫副董事長連勝文，在祝賀國民黨及所有朋友「發發發」後，因趕行程快步離去。

國民黨上午舉行新春團拜，被視為有意競爭黨魁的暖身舞台，前主席吳伯雄、馬英九、吳敦義等人現身恭祝大家新年快樂，但前主席朱立倫、洪秀柱未現身。江啟臣表示，今天的新春團拜，主要邀請中央黨部的工作同仁、中常委、前主席，大家都有自己行程，能來都很歡迎。

媒體追問，朱立倫未到是否意味「王不見王」，江啟臣幽默地說「這裡姓王的很多」，立刻引起在場哄堂大笑。至於今年7月黨主席改選預料呈現多人競爭態勢，江強調，黨內民主，大家爭取服務機會，公平良性競爭對黨是好事。

被問到今年黨魁改選競爭激烈，馬英九反問「已經確定了嗎？」，有趣的是，現場也有人點名馬英九參選，此時站在馬身旁的吳敦義輕拍了馬的肩膀，馬隨即哈哈笑出，並說等到名單確定後再說。

媒體詢問，是否擔憂多人參選破壞國民黨團結，馬英九直言「不會」，最近看得出來國民黨在許多議題上都有共識。馬致詞時也說，這段時間在江啟臣領導下，感覺到氣勢在上升，正當性也在增加，是一個令人振奮的現象，又看到趙少康等老黨員重回國民黨，都是正面發展。

值得注意的是，另一位也有意角逐黨魁的國民黨智庫副董事長連勝文，到場上台和江啟臣眼神致意，並祝福國民黨及所有朋友「發發發」，在簡短祝賀後，因趕行程便快步離去，未停留和大家到地下一樓共餐。

(中時 )