大陸外交部長王毅呼籲美國「停止縱容台獨」，以前的民進黨會反脣相稽，新任陸委會主委邱太三卻只打了個哈哈，「不了解王毅對於台獨的定義」，蔡英文總統似乎是想遞出橄欖枝，能否成功，要看蘇貞昌這塊石頭。

蔡英文調整國安人事，試圖重啟兩岸對話，這是好事，但橫亙眼前最大的阻力，不是別人，就是蘇貞昌。

不讓小明回台，堅持要繞過大陸代理商購買疫苗，甚至當拜登都公開表示，稱呼「中國病毒」會造成歧視的時候。蘇貞昌還要說「不能講武漢肺炎是政治操作」，這等於是公然打拜登一巴掌。

蘇貞昌哪來的膽，為什麼沒事要得罪拜登？唯一的動機，就是動了2024的凡心，想要趁虛而入，讓自己成為「仇中教主」。在蘇貞昌堅持使用武漢肺炎之後，民進黨流出一份舊民調，說蘇貞昌的不滿意度超過滿意度，這可想見是蔡英文對蘇貞昌的一次警告。

趙少康釜底抽薪，不去管台獨的定義，而是直接要求蔡英文回答「是否追求台獨」，他跟江啟臣一樣，知道只有放手讓民進黨搞台獨，台灣人民才會發現，民進黨沒有、不敢、做不到台獨。

用蘇貞昌去要求蔡英文表態，用蔡英文去箝制蘇貞昌的激進，國民黨應藉蔡、蘇之爭，凸顯民進黨自身理念的矛盾，也才能證明國民黨的「和中」路線，是台灣的最大公約數。