各環團發起藻礁公投連署，批評中油第三天然氣接受站施工對淺海藻礁造成破壞，但前桃園市議員王浩宇認為，大潭電廠的天然氣發電是台積電最重要的電力來源，經濟發展跟環境保護必須要需求平衡。對此，台北市議員王世堅直批王浩宇「裝鬼嚇人」，並指政府解決問題不用王好與出來說三道四。

針對藻礁公投，王浩宇22日在臉書上表示，很感謝環保團體的努力，但大潭電廠的天然氣發電是台積電最重要的電力來源，經濟發展跟環境保護必須要需求平衡，不能兩個都要滿分。

對此，王世堅今(23日)在政論節目《平論無雙》中表示，他很尊重環保團體長年為藻礁奔走，並批評藍委蔣萬安、江啟臣等人是來蹭聲量的。同時，他更針對王浩宇的言論開砲，指王浩宇是「裝鬼嚇人」。

王世堅認為，解決問題，政府不需要王浩宇這個咖跑來來講有的沒有的，讓事實、真相說話，他並指出，藻礁生態在施工中的時候就有預留一部份，並沒有破壞到，工程完工以後，藻礁也保留著，其實並沒有影響，而儲氣槽建在現有的填充地，事實上已經減少對藻礁的影響。

王世堅說，在環境保護和用電來源，是兩害相權取其輕，因為核電是一定要讓它結束的，而火力發電的中燃煤和燃油，也要逐年減少，取代的方式，最好的就是使用液態天然氣，因為這是最沒有汙染的一種火力發電，他還舉出日本能源轉型的案例說明，「保護藻礁，不影響生態，又能建成儲氣槽，是要思考的課題」。

(中時新聞網)