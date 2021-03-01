「粉紅風暴」發威，珍愛藻礁公投連署襲捲全台，台灣生態學會前理事長楊國禎1日表示，台灣海岸線像身體的皮膚，海岸線破壞，就像皮膚被燒傷，桃園藻礁有十多種新生的珍貴物種，這種生態全球罕見，竟然遭威脅，現在台灣海岸線有一半以上被破壞，台灣不能漠視藻礁摧毀的衝擊。

靜宜大學生態人文學系副教授楊國禎大聲疾呼，海岸線如同保護台灣的皮膚，不能再受破壞，破壞就像是皮膚被燒傷，他以中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫的研究舉出，桃園的藻礁發現很多種珍稀的生物物種，全球珍貴的物種，政府不保護，竟然還要破壞。

藻礁公投突破門檻，很多民眾關切大自然生態，楊國禎指出，多年來，台灣海岸線已被破壞一半以上，台灣經不起海岸線和藻礁受傷的影響，就像台灣重要溼地和潮間帶，都是台灣的大自然資源，不能這樣毀於一旦。

「身體要全部的機能好，全身才會健康」，楊國禎強調，如果肺部呼吸困難，內分泌失調，要身體健康不可能，也不能為了多賺錢出賣身體各部位器官的健康，藻礁在台灣被破壞，就像是身體的皮膚燒傷令人憂心，所以大家都要挺身而出，力挺珍愛藻礁公投，用公民的力量保護珍貴資源。

(中時 )